SSP llevará jornadas de atención regionales a elementos de la Guardia Civil

Morelia, Michoacán, a 11 de febrero 2026.- Con la finalidad de resolver rezagos administrativos y fortalecer las condiciones laborales de las y los elementos operativos, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) inició una estrategia integral para dignificar la labor de la Guardia Civil, la cual incluye jornadas de atención directa en todas las regiones del estado.

Sobre el particular el secretario de Seguridad Pública, José Antonio Cruz Medina, detalló que a través de estas jornadas se atenderán de primera mano las necesidades del personal y se dará salida a trámites pendientes que por años carecieron de solución. Esta política de fortalecimiento garantiza, además, un respaldo jurídico e institucional pleno para todos los agentes que actúen bajo el marco de la ley y los protocolos vigentes.

El titular de la SSP enfatizó que este apoyo va acompañado de una postura de cero tolerancia a la corrupción. En este sentido, reafirmó el compromiso de respaldar de forma absoluta a quienes cumplen con su deber, mientras se actuará con firmeza contra cualquier conducta que traicione la confianza de la ciudadanía.

“El mensaje es claro: quien actúe dentro de la ley, con profesionalismo y apego a los protocolos, contará con el respaldo total de esta institución. No se tolerarán actos que manchen el uniforme ni prácticas que vulneren la legalidad”, afirmó Cruz Medina.

Asimismo, se impulsarán acciones complementarias para el bienestar del personal, entre ellas actividades deportivas y de activación física, revisión del estado de los vehículos y recursos materiales, así como la gestión para el suministro de nuevos uniformes, priorizando al personal operativo en campo.

Finalmente, reiteró que la SSP mantendrá abiertos los canales de comunicación institucional para atender de manera directa las solicitudes del personal, al tiempo que fortalecerá la disciplina interna y el apego a la legalidad, con el objetivo de consolidar una Guardia Civil profesional, confiable y cercana a la ciudadanía.