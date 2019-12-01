SSP llevará jornadas de atención regionales a elementos de la Guardia Civil

SSP llevará jornadas de atención regionales a elementos de la Guardia Civil
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Febrero de 2026 a las 08:10:32
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 11 de febrero 2026.- Con la finalidad de resolver rezagos administrativos y fortalecer las condiciones laborales de las y los elementos operativos, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) inició una estrategia integral para dignificar la labor de la Guardia Civil, la cual incluye jornadas de atención directa en todas las regiones del estado.

Sobre el particular el secretario de Seguridad Pública, José Antonio Cruz Medina, detalló que a través de estas jornadas se atenderán de primera mano las necesidades del personal y se dará salida a trámites pendientes que por años carecieron de solución. Esta política de fortalecimiento garantiza, además, un respaldo jurídico e institucional pleno para todos los agentes que actúen bajo el marco de la ley y los protocolos vigentes.

El titular de la SSP enfatizó que este apoyo va acompañado de una postura de cero tolerancia a la corrupción. En este sentido, reafirmó el compromiso de respaldar de forma absoluta a quienes cumplen con su deber, mientras se actuará con firmeza contra cualquier conducta que traicione la confianza de la ciudadanía.

“El mensaje es claro: quien actúe dentro de la ley, con profesionalismo y apego a los protocolos, contará con el respaldo total de esta institución. No se tolerarán actos que manchen el uniforme ni prácticas que vulneren la legalidad”, afirmó Cruz Medina.

Asimismo, se impulsarán acciones complementarias para el bienestar del personal, entre ellas actividades deportivas y de activación física, revisión del estado de los vehículos y recursos materiales, así como la gestión para el suministro de nuevos uniformes, priorizando al personal operativo en campo.

Finalmente, reiteró que la SSP mantendrá abiertos los canales de comunicación institucional para atender de manera directa las solicitudes del personal, al tiempo que fortalecerá la disciplina interna y el apego a la legalidad, con el objetivo de consolidar una Guardia Civil profesional, confiable y cercana a la ciudadanía.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Enfrentamiento entre policías y civiles en Zamora, Michoacán, deja un facineroso muerto y otro herido
Joven pierde la vida en un hospital de Zamora, Michoacán; fue baleado en Las Higueras
Trágico accidente en Paseo de la República, cobró la vida de papá e hijo en Querétaro
Se han reducido 56% los delitos de alto impacto en la entidad con el “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”: Carlos Torres Piña
Más información de la categoria
Enfrentamiento entre policías y civiles en Zamora, Michoacán, deja un facineroso muerto y otro herido
Sheinbaum descarta que Trump busque salir del T-MEC
Cae en Oaxaca hombre acusado de violar a su hija durante una década; estuvo prófugo 3 años
Tragedia en Monterrey: adulto mayor muere atrapado en su habitación durante un incendio
Comentarios