SSP Michoacán ha evitado pago de más de 200 millones de pesos por extorsión
Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 6 de Marzo de 2026 a las 11:33:12
Morelia, Michoacán, a 06 de marzo del 2026.- La Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, a través de su unidad antiextorsión, ha evitado el pago de más de 217 millones de pesos por el delito de extorsión. Al emitir un informe de labores de los 100 días de labores, anunciaron también que se evitó que 970 personas fueran víctimas de este delito.

En conferencia de prensa, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, señaló que a través del cambio en la estrategia de seguridad, que ahora prioriza las labores de inteligencia, sobre los patrullajes, se ha logrado desarticular bandas delincuenciales, que no solo se dedican al homicidio doloso, sino también a las actividades de extorsión.

Detalló que hace unos días sostuvo un reunión para perseguir la extorsión en la región Apatzingán, pues a pesar de la detención de César Alejandro N., alias “El Botox”, líder de una célula que operaba en la región, aún persiste este delito. Acciones que se suman al Plan Citrícola que ha desplegado la federación.

Ramírez Bedolla enfatizó que tras la reforma al tipo penal del delito de extorsión, este se persigue de oficio desde marzo del 2023, con ello, se trata de un delito grave y con nuevas herramientas para su persecución, pues anteriormente era necesario comprobar que se entregó un monto económico para que legalmente se pudiera perseguir.

