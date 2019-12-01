SSP gradúa a la segunda generación de la Escuela para Mandos; fortalecerán la estrategia nacional de seguridad

Ciudad de México, a 11 de julio 2026.- Como parte de las acciones para homologar criterios operativos y fortalecer una visión integral del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), concluyó en Puebla la formación de la segunda generación de la Escuela para Mandos, integrada por 30 servidores públicos federales, estatales y municipales que contribuirán a fortalecer las capacidades de conducción de las instituciones de seguridad en el país.

Al evento asistieron la titular de la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP), Edith Araceli Rodríguez Navarro, así como autoridades de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Guardia Nacional (GN), Fiscalía General de la República (FGR) y la SSPC.

Durante la ceremonia se reconoció el esfuerzo y la dedicación de los mandos graduados, a quienes se exhortó a ejercer sus funciones con estricto apego a la ley y a poner en práctica los conocimientos y capacidades adquiridos durante su formación.

El titular de la Primera Coordinación Territorial de la Guardia Nacional, Saúl Luna Jaimes, destacó que los conocimientos adquiridos brindan mayores herramientas para enfrentar de manera más efectiva los retos propios de sus funciones, impulsar soluciones a las problemáticas que enfrenten en el ejercicio de sus responsabilidades y reafirmar su compromiso con el servicio público.

En representación de los mandos graduados, el Capitán de Fragata C.G. DEM. Eloy Osuna Valdez reconoció al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública por promover políticas y programas de capacitación que fortalecen las competencias de los mandos y contribuyen a consolidar instituciones más coordinadas, profesionales, eficientes y cercanas a la ciudadanía.

Durante la ceremonia se entregaron reconocimientos a quienes concluyeron la capacitación especializada. La segunda generación de la Escuela para Mandos tuvo una duración de cinco semanas y comprendió un total de 220 horas de capacitación.

Durante este periodo, los 30 servidores públicos reforzaron sus capacidades y homologaron criterios mediante una formación integral en Competencias de la Función para Integrantes de Instituciones de Seguridad Pública; Geopolítica, Gobernanza y Ciberseguridad Estratégica; Coordinación Interagencial; Planeación Estratégica; Liderazgo Situacional y Toma de Decisiones; Imagen Pública, Comunicación Institucional y Manejo de Medios; así como Estudio de Caso y Simulación de Crisis.

La Escuela para Mandos tiene como objetivo profesionalizar la formación de futuros secretarios de Seguridad, subsecretarios y mandos en áreas de operación policial, investigación e inteligencia, así como de mandos estatales y municipales, para contribuir al fortalecimiento de la Estrategia Nacional de Seguridad.

Con estas acciones, el Gabinete de Seguridad refrenda su compromiso de fortalecer las capacidades de las instituciones de seguridad mediante la profesionalización de sus mandos, la homologación de criterios operativos y el fortalecimiento de la coordinación interinstitucional, para contribuir a la consolidación de la Estrategia Nacional de Seguridad y a la construcción de la paz en el país.