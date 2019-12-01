Confirma la SSP Michoacán siete detenidos tras operaciones interinstitucionales en Huetamo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Enero de 2026 a las 13:43:20

Huetamo, Michoacán, a 17 de enero 2026.- Autoridades de ma Secretaría de Seguridad Pública (SSP) dieron a conocer que en apoyo a la Fiscalía General del Estado (FGE) para la cumplimentación de dos órdenes de cateo en seis domicilios en el municipio de Huetamo, agentes de las Guardia Civil, de Marina (Semar) y de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en coordinación con la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa), detuvieron a siete personas y se aseguró armamento, droga, equipo táctico y animales en cautiverio.

En el operativo que se desprende del Plan Paricutín, se llevó a cabo en los inmuebles como parte de dos carpetas de investigación en curso por parte de la institución procuradora de justicia, por la probable comisión de delitos contra la salud, amenazas y robo.

Derivado de la acción operativa, se efectuó la detención de tres mujeres y cuatro hombres, los cuales presuntamente tienen vínculos con una célula delictiva.

Como información preliminar de lo asegurado en los inmuebles de la acción interinstitucional fueron siete armas de fuego con calibres .223 y 22, una escopeta, 28 cartuchos útiles y dos cartuchos percutidos.

También 83 cajas, 26 bolsas y un costal con sustancia características propia de la marihuana, además de 24 bolsas de plástico con sustancia blanca granulada; cinco animales de cautiverio, un chaleco táctico, una fornitura y una gorra con las iniciales de un grupo delictivo, tres máquinas tragamonedas y cuatro vehículos.

Las personas detenidas y lo asegurado quedó en disposición de las autoridades respectivos para darle causa legal.

Las acciones en materia de seguridad del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia avanzan con resultados firmes, con labores operativas y de inteligencia enfocadas en inhibir conductas ilícitas y garantizar el orden público en la entidad.