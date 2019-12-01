SSC Querétaro encabeza jornada para prevenir y atender la violencia contra las mujeres

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Noviembre de 2025 a las 08:26:13

Querétaro, Querétaro, 25 de noviembre del 2025.- El secretario de Seguridad Ciudadana de Querétaro, Iován Elías Pérez Hernández, encabezó una jornada efectuada en el marco Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, con el propósito de conmemorar y fortalecer las acciones orientadas a prevenir y atender la violencia contra las mujeres.

Pérez Hernández resaltó que la dependencia de seguridad es una institución humana y comprometida, en la que las mujeres desempeñan un papel esencial para transformar y fortalecer la seguridad en el estado.

Durante el encuentro se llevó a cabo un panel integrado por mujeres policías estatales, quienes compartieron su experiencia cotidiana en labores de atención, acompañamiento y seguridad para las mujeres.

La mesa fue moderada por la directora del Centro de Justicia para las Mujeres, Miriam Serrano González, quien destacó los avances que la dependencia ha implementado para ampliar los espacios de participación femenina, mejorar sus condiciones de trabajo y garantizar equipamiento adecuado para las compañeras policías.

Como parte del programa, Martha Beatriz Kuri, impartió una conferencia dirigida a la reflexión y al fortalecimiento personal de las y los asistentes, reforzando el análisis y autoevaluación personal.

A la jornada, realizada por la Secretaría de Seguridad Ciudadana a través del Centro de Justicia para las Mujeres asistieron representantes de Institutos y Secretarías Municipales de la Mujer, Secretarías y Direcciones de Seguridad Pública Municipal, así como personal administrativo y operativo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.