Explosivo aseguramiento: localizan cuatro artefactos sembrados en un camino en Apatzingán, Michoacán 

Apatzingán, Mich., a 24 de noviembre de 2025.- La tranquilidad de la población de El Morado estuvo a punto de romperse este martes, cuando un operativo conjunto del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional destapó lo que podría haber sido un episodio de violencia devastador: cuatro artefactos explosivos, cuidadosamente semienterrados, listos para detonar en cualquier momento.

De acuerdo con fuentes militares, el hallazgo ocurrió durante un recorrido de vigilancia rutinario por un camino de terracería. Lo que parecía una jornada ordinaria se volvió una escena de alto riesgo cuando los elementos detectaron irregularidades en el terreno.

Al acercarse, confirmaron la presencia de los explosivos rotulados con las siglas del Cartel Jalisco Nueva Generación, presuntamente colocados para emboscar o infundir terror entre las fuerzas de seguridad y grupos rivales de la región.

En cuestión de minutos, la zona fue asegurada. Se solicitó la intervención urgente de especialistas en explosivos de la Secretaría de la Defensa Nacional, quienes llegaron para evaluar la amenaza. Tras un análisis meticuloso, los expertos procedieron a desactivar y destruir los artefactos, evitando así una posible tragedia que habría tenido repercusiones fatales.

Aunque el peligro fue neutralizado, la alerta permanece. Las autoridades no descartan que existan más dispositivos ocultos en las rutas rurales. Por ello, los operativos fueron reanudados con mayor intensidad, en un intento por localizar a los responsables de la colocación de estos artefactos y frenar la escalada de violencia que grupos criminales buscan imponer en la región.

La población de El Morado vuelve a respirar, pero el mensaje es claro: el CJNG mantiene su presencia y disposición a sembrar miedo. Las fuerzas federales aseguran que no bajarán la guardia.