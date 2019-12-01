Grecia Quiroz cubrirá gastos funerarios de uruapenses fallecidos en accidente vial en Zamora

Uruapan, Michoacán, 25 de noviembre del 2025.- La presidenta municipal de Uruapan y viuda del alcalde asesinado Carlos Manzo, Grecia Quiroz, informó que su administración ya brinda acompañamiento y apoyo directo a los familiares afectados por el accidente registrado recientemente en el municipio de Zamora.

A través de un mensaje público, la edil respondió a las solicitudes que han circulado en redes sociales, aclarando que el Ayuntamiento ya tomó medidas para atender a las familias.

“He instruido al Secretario del Ayuntamiento para que esté en contacto con los familiares y brinde todo el apoyo para lo que necesiten”, señaló Quiroz, quien además confirmó que “de momento ya están cubiertos los gastos funerarios y también el espacio que solicitaron para el panteón municipal”.

La alcaldesa también destacó la colaboración de las autoridades de Zamora, al precisar que el presidente municipal de esa demarcación “está asumiendo los gastos médicos del menor sobreviviente”, quien continúa recibiendo atención.

Quiroz aseguró que su gobierno se mantendrá atento a cualquier necesidad adicional que surja entre los deudos. “Si hay algo más en lo que podamos apoyar se hará, no tengan la menor duda. Muchas gracias y que Dios los bendiga”, expresó, al tiempo que pidió a la ciudadanía difundir la información para garantizar que el apoyo llegue a quienes lo requieran.