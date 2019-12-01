José Luis Rodríguez “El Puma” es expulsado de un vuelo tras fuerte discusión con la tripulación

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Noviembre de 2025 a las 09:39:21

Quito, Ecuador, 25 de noviembre del 2025.- Lo que parecía ser un vuelo rutinario terminó convirtiéndose en un escándalo internacional. José Luis Rodríguez, El Puma, fue obligado a abandonar un avión de American Airlines luego de protagonizar una tensa discusión con parte de la tripulación en un vuelo que saldría de Ecuador rumbo a Miami, Estados Unidos. El incidente, grabado por un pasajero, se viralizó rápidamente en redes sociales.

En el video, se observa al cantante visiblemente incómodo mientras asegura que no se sentía bien, al tiempo que el personal de la aerolínea insiste en que debe abandonar la aeronave de inmediato.

La discusión ocurre mientras el avión aún permanecía en tierra. Fue entonces cuando un miembro de la tripulación lanzó la frase que encendió la polémica:

“¡Desembarque de mi avión ahorita!”. El artista, sorprendido, respondió que era la primera vez que vivía una situación así y afirmó: "No me siento bien y de parte de la tripulación no me dejan estar acá, primera vez en mi vida".

El intercambio continuó subiendo de tono. El empleado reclamó al cantante haber grabado con su celular y lo acusó de comportarse de forma inapropiada: “Usted no puede hacer filmación. Usted estaba muy (…) con nuestros tripulantes aquí”, se le escucha decir en el video que ya circula en todas las plataformas. Finalmente, El Puma tomó su maleta y se retiró, visiblemente molesto.

La razón detrás del altercado se conoció posteriormente. En entrevista para Noticias Telemundo, Beatriz Parga, ex mánager del intérprete, explicó que el conflicto se detonó por un maletín que llevaba el cantante, donde guardaba la medicina que requiere tras un trasplante pulmonar.

Según relató, el pasajero que iba sentado a su lado se molestó por el equipaje, lo que originó la confrontación que terminó con la expulsión del artista.