Convocan a jóvenes de todo México a sumarse al "Mosaico Por la Paz y Contra las Adicciones"

Ciudad de México, a 25 de noviembre de 2025.- Como parte de la Estrategia por la Paz y contra las Adicciones que impulsa la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE) anunció el “Mosaico Nacional por la Paz y contra las Adicciones”, una actividad que tiene el objetivo de reunir a miles de jóvenes de escuelas y comunidades de los 32 estados del país de manera virtual para enviar un mensaje de paz.

Esta jornada se realizará el próximo miércoles 26 de noviembre y consiste en que las y los alumnos participantes conformen una letra y la figura de una paloma de paz de tamaño monumental, en un espacio público y con sus propios cuerpos.

A cada estado se le asignará una letra para después reunir todas de manera virtual y conformar la frase “Por La Paz y Contra las Adicciones”, como un mensaje de que la paz se construye entre todas y todos. La actividad también busca reforzar valores como la solidaridad, el respeto y la participación comunitaria, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública, encabezada por su titular Mario Delgado y con el apoyo de las autoridades educativas estatales.

El titular del Instituto Mexicano de la Juventud, Abraham Carro Toledo, destacó que esta jornada busca demostrar que la unión también transforma, y que las y los jóvenes son protagonistas esenciales en la construcción de una cultura de paz y en la creación de alternativas libres de violencia y adicciones.

En algunos estados del país ya comenzaron a realizar a esta actividad: En el Estado de México participaron alrededor de 350 jóvenes de la la Escuela Normal de Ecatepec, en el municipio Ecatepec de Morelos; En Veracruz, participaron 300 estudiantes acompañados del Director General del TecNM pertenecientes al municipio de Juan Rodríguez Clara. En Oaxaca participaron jóvenes de la Universidad Tecnológica de la Sierra Sur de Oaxaca, mientras que en Yucatán, se sumaron a la actividad estudiantes de Mérida, la capital del estado.

Además, el 26 de noviembre a las 12:00 p.m., se llevará a cabo una activación digital simultánea en redes sociales con el hashtag #MosaicoPorLaPaz, invitando a las juventudes a compartir fotografías, videos y mensajes que expresen su talento, identidad y compromiso con la transformación positiva de sus comunidades. Las instituciones educativas, colectivos juveniles y personas interesadas aún están a tiempo de sumarse a esta gran iniciativa nacional. Pueden registrarse en el siguiente enlace:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSerCKLRiEzJa12s5zTlMVgpBjzesHzQZrnrwP0erGEMtcZTFw/viewform