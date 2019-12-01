Golpes al crimen dejan 34 detenidos, 90 kilos de estupefaciente y campamentos destruidos, dentro del Plan Paricutín en Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Noviembre de 2025 a las 22:33:01

Morelia, Mich., a 24 de noviembre de 2025.— Un despliegue intensivo de fuerzas de seguridad estatales y federales dejó como saldo más de 34 personas detenidas, 93 kilogramos de drogas sintéticas asegurados y la destrucción de dos campamentos clandestinos utilizados por células criminales, informaron autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

Las acciones forman parte del Plan Paricutín, estrategia integrada al Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

De acuerdo con el reporte oficial, durante la última semana elementos de la SSP, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Guardia Nacional, la Fiscalía General del Estado y la Guardia Civil, ejecutaron un conjunto de operativos focalizados en zonas prioritarias de la entidad.

Además del aseguramiento de droga, las corporaciones incautaron nueve armas de fuego de distintos calibres, presuntamente utilizadas para actividades delictivas. La localización y destrucción de dos campamentos ilícitos también formó parte de los resultados, puntos que los grupos criminales utilizaban para refugio, logística y almacenamiento.

Durante estas intervenciones, autoridades confirmaron también el abatimiento de dos presuntos delincuentes en el municipio de Salvador Escalante, luego de que personal operativo respondiera a una agresión armada mientras realizaba labores de patrullaje.

La SSP señaló que el despliegue continuará de manera permanente en todos los municipios del estado para reforzar la presencia institucional, mejorar la capacidad de respuesta y consolidar los avances previstos dentro del Plan Michoacán. Conforme a la autoridad estatal, la estrategia busca mantener la presión sobre las estructuras criminales y garantizar condiciones de seguridad para la población.