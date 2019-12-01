Fernández Noroña arremete contra Grecia Quiroz; la llama "fascista", "ambiciosa" e "irresponsable"

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Noviembre de 2025 a las 08:36:28

Ciudad de México, 25 de noviembre del 2025.- El senador Gerardo Fernández Noroña arremetió contra la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, luego de que ella señalara a Leonel Godoy y Raúl Morón como presuntos responsables del asesinato de su esposo, el alcalde Carlos Manzo, ocurrido el pasado 1 de noviembre.

El legislador calificó como “irresponsable” que la edil atribuya la muerte del mandatario municipal sin contar con pruebas que sustenten sus señalamientos.

De acuerdo con Fernández Noroña, las acusaciones de Quiroz tendrían un trasfondo político y estarían motivadas por aspiraciones personales rumbo a la gubernatura de Michoacán.

“Declaración irresponsable de la alcaldesa Quiroz en Uruapan de señalar a Godoy y a Morón como posibles responsables”, afirmó, al insistir en que la edil no debería acusar sin elementos a figuras como Leonel Godoy y Raúl Morón.

El senador exhortó a la alcaldesa a acudir ante la Fiscalía del estado de Michoacán si realmente cuenta con evidencia que respalde sus dichos.

“Se puede ir a declarar en la fiscalía y dar elementos si es que los tiene, pero la declaración es evidentemente que es una declaración política donde ella pues ya la ambición se le despertó y va por la gubernatura de Michoacán”, sostuvo Fernández Noroña.

En ese mismo tono, afirmó que Quiroz podría convertirse en la candidata de la oposición al gobierno estatal, al considerar que “requieren figuras fascistas” que cuenten con cierto respaldo popular.

“Se los firmo, va a ser candidata, de allá que nos gane hay un mar de distancia, pero es evidente ya está en esa línea y que la derecha la va a apoyar con todo porque requieren requieren figuras fascistas que este legitimen y que tengan además cierto respaldo popular”, sentenció el senador.