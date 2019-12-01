Sospechoso de extorsionar a un profesionista; permanecerá en prisión preventiva

Morelia, Michoacán, a 8 de julio 2026.- Un Juez de Control determinó vinculación a proceso en contra de Carlos Alberto “N”, presunto responsable de extorsión agravada y portación de arma de fuego sin licencia, cometido en agravio de un publicitas en esta ciudad.

Sobre el particular se informó que con base en las investigaciones, el pasado 15 de junio, el imputado acudió al domicilio particular de la víctima para amedrentarlo, haciéndose pasar por integrante de una célula delictiva. Luego de presentarse, el presunto responsable le indicó que regresaría por una importante cantidad de dinero en efecto, joyas, electrónicos y un vehículo, de lo contrario, atentaría contra su vida y la de su familia.

Posteriormente, Carlos Alberto “N” regresó a la vivienda, acompañado de otra persona; sin embargo, al notar la presencia de elementos de la Guardia Civil, éstos intentaron evadirlos, por lo que los oficiales le dieron alcance y llevaron a cabo su detención.

El detenido quedó a disposición de la Fiscalía Especializada de Combate al Secuestro y a la Extorsión, que lo presentó ante la Jueza de Control que valoró los datos de prueba expuestos, y resolvió su vinculación a proceso. Le fijó prisión preventiva oficiosa y estableció un plazo de 3 meses para el cierre de la investigación complementaria.