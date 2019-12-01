Tras cateos en Morelia, Michoacán a detienen a tres sujetos y aseguran más de mil 700 dosis de estupefacientes

Morelia, Michoacán, a 8 de julio 2026.- Como resultado de la cumplimentación de dos órdenes de cateo en distintos puntos de Morelia, se logró la detención de tres personas y el aseguramiento de más de mil 700 dosis de metanfetamina, además de marihuana y diversos indicios relacionados con la probable comercialización de narcóticos.

Sobre el particular se informó que en una primera diligencia, realizada en un inmueble ubicado sobre la avenida Morelos Norte, en la colonia Centro, personal de la Unidad de Investigación y Persecución al Narcomenudeo (UIPN), en coordinación con los binomios del K9, aseguró aproximadamente 980 dosis de metanfetamina, 6.56 dosis de marihuana, teléfonos celulares, dinero en efectivo y diversos objetos utilizados para el empaquetado y distribución de narcóticos. Durante la intervención fueron detenidos dos hombres.

En una segunda acción, ejecutada en un domicilio de la colonia Mariano Abasolo, fueron aseguradas aproximadamente 747.5 dosis de metanfetamina, además de objetos relacionados con su consumo, y se logró la detención de un hombre.

En conjunto, las diligencias permitieron el aseguramiento de 69.1 gramos de metanfetamina, equivalentes a mil 727.5 dosis, así como 6.56 dosis de marihuana, fortaleciendo las investigaciones que se siguen por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo con fines de comercio y suministro.

Las personas detenidas y los indicios asegurados fueron puestos a disposición de la autoridad competente, que continuará con las investigaciones para determinar las responsabilidades correspondientes.