Ultiman a un individuo en Zamora, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Julio de 2026 a las 10:30:47

Zamora, Michoacán, a 8 de julio 2026.- Un hombre murió al instante ser atacado a balazos en las inmediaciones de la colonia Valencia Segunda Sección, autoridades de la FGE ya investigan el hecho para dar con el o los presuntos homicidas.

Por información recabada por este medio de comunicación se informó que al filo de las 07:40 horas de este miércoles en el 911 recibieron un reporte ciudadano sobre detonaciones de arma de fuego en la calle Valladolid esquina con Gibraltar.

Elementos de la Dirección de Seguridad Pública y Guardia Nacional se movilizaron al lugar donde encontraron a un masculino herido tirado en la vía pública por lo que delimitaron la zona y solicitaron una ambulancia.

Paramédicos de Rescate llegaron al sitio y confirmaron el fallecimiento del masculino quien fue identificado con el nombre de Diego G., R., de 40 años de edad, quien era vecino del Fraccionamiento Real del Valle en Acolman de Nezahualcóyotl Estado de México, mismo que se encontraba trabajando en esta ciudad.

Al lugar llegó personal de la Unidad de Servicios Periciales y Policías Ministeriales quienes procesaron la escena del crimen para recabar los indicios e iniciar la carpeta de investigación, después trasladaron el cadáver al Semefo para que sea reclamado por sus familiares.