Atacan a balazos a un domicilio en San Juan del Río, Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Julio de 2026 a las 10:01:28

San Juan del Río, Querétaro, a 7 de julio 2026.- Elementos de la Policía Municipal de San Juan del Río, se movilizaron a la colonia Nuevo San Isidro, en donde se registró una agresión a balazos en contra de un domicilio.

Fue en el inmueble ubicado en la e E. Álvarez

, en donde sujetos armados realizaron las detonaciones contra la fachada de la casa y posteriormente huyeron del lugar, con rumbo desconocido.

A la zona, rápidamente se movilizaron elementos policiales para tomar conocimiento de la agresión, la cual afortunadamente, no dejó personas heridas.

La vialidad fue acordonada por autoridades, quienes acudieron a tomar conocimiento y esperaron el arribo de los servicios periciales, para el aseguramiento de los indicios balísticos.