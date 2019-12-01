Atacan a balazos a un domicilio en San Juan del Río, Querétaro

Atacan a balazos a un domicilio en San Juan del Río, Querétaro
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Julio de 2026 a las 10:01:28
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

San Juan del Río, Querétaro, a 7 de julio 2026.- Elementos de la Policía Municipal de San Juan del Río, se movilizaron a la colonia Nuevo San Isidro, en donde se registró una agresión a balazos en contra de un domicilio.

Fue en el inmueble ubicado en la e E. Álvarez 
, en donde sujetos armados realizaron las detonaciones contra la fachada de la casa y posteriormente huyeron del lugar, con rumbo desconocido.

A la zona, rápidamente se movilizaron elementos policiales para tomar conocimiento de la agresión, la cual afortunadamente, no dejó personas heridas.

La vialidad fue acordonada por autoridades, quienes acudieron a tomar conocimiento y esperaron el arribo de los servicios periciales, para el aseguramiento de los indicios balísticos.

Noventa Grados
Más información de la categoria
En Pátzcuaro, Michoacán detienen a 3 hombres presuntamente implicados en el robo de aguacate
Ultiman a tiros a un individuo en Parácuaro, Michoacán 
Aprehenden en Cuitzeo, Michoacán a un sujeto que transportaba un RZR robado
Hallan cadáver en avanzada estado de descomposición en Huetamo, Michoacán 
Más información de la categoria
SRE reserva por 5 años indagatorias ligadas a presuntos nexos de Rocha Moya con el crimen organizado
Sheinbaum recibe al presidente Suiza; buscan fortalecer relaciones comerciales
Vinculan a proceso a Gilda "N" por Caso Agronitrogenados; mantiene libertad condicional
Uruapan, el municipio de Michoacán con mayor número de homicidios en junio: 22 víctimas
Comentarios