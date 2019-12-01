Confirma la FGE, mujer muerta en Morelia, Michoacán, feneció a consecuencia de una caída 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Julio de 2026 a las 10:05:29

Morelia, Michoacán, a 8 de julio 2026.- Luego de concluir con las primeras pesquisas del caso de la mujer que murió en la vía pública en la avenida Madero Poniente, autoridades confirmaron que fue a consecuencia de las lesiones que sufrió tras caer de su propia altura, que la anciana perdió la vida.

Como oportunamente se diera a concuerda en este medio de comunicación, esta mañana de miércoles, una mujer perdió la vida en la mencionada rúa, en las inmediaciones de la colonia Tres Puentes, frente a la tienda Bodega Aurrera.

Fue al concluir con las primeras investigaciones del caso, que los servicios periciales determinaron que la femenina de la tercera edad, cayó de su propia altura.

A consecuencia de lo anterior, la mujer, que aún está sin identificar, perdió la vida, el cuerpo fue enviado al Semefo para los efectos de ley.