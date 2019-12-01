Sorpresa en comunidad de Mexicanos por operativo en Villagrán, Guanajuato; investigan hallazgo en un pozo

Villagrán, Guanajuato, 18 de marzo de 2026.– La tranquilidad habitual de la comunidad de Mexicanos se vio interrumpida por un despliegue inusual de autoridades y colectivos de búsqueda, quienes acudieron a una zona de parcelas tras recibir reportes sobre la posible presencia de restos humanos.

Desde los primeros indicios, el lugar fue resguardado por corporaciones de los tres órdenes de gobierno, mientras integrantes de colectivos de personas desaparecidas se sumaban a las labores en campo. De manera preliminar, trascendió que en el interior de un pozo podrían encontrarse al menos cuatro cuerpos.

Las acciones en el sitio no se limitaron a una sola jornada, ya que durante varios días se mantuvo un operativo constante con personal especializado encargado de realizar trabajos de inspección, búsqueda y eventual extracción. El acordonamiento del área y la presencia continua de unidades oficiales generaron inquietud entre los habitantes de la zona.

Información no oficial también apunta a la localización de diversos indicios en el lugar, aunque no se ha detallado si corresponden a restos óseos u objetos vinculados a posibles víctimas, lo que mantiene el caso bajo estricta reserva.

Hasta ahora, ninguna autoridad ha emitido un posicionamiento definitivo sobre el número de cuerpos ni sobre la identidad de las personas que podrían estar involucradas, por lo que las investigaciones siguen su curso. Se espera que en los próximos días, tras la realización de estudios forenses y análisis genéticos, se dé a conocer la cifra real de víctimas.