En 24 horas, 6 mujeres asesinadas en Michoacán; el sábado pasado mataron a otra en Jacona

Morelia, Mich., a 18 de marzo de 2026.- En las últimas 24 horas, al menos seis mujeres han sido asesinadas aquí en Michoacán, más otra que mataron el pasado sábado en el municipio de Jacona; el mes anterior, fueron 11 los homicidios dolosos de mujeres en la entidad.

Además de Jacona, Morelia, Zamora, Lázaro Cárdenas y Tingambato, han sido los municipios donde se han cometido estos crímenes entre martes y este miércoles.

De estos hechos, destaca que en ninguno de ellos, han sido capturados los homicidas.

Los casos

La racha de asesinatos de mujeres, comenzó a mediado de mes, cuando el pasado día 14, en Jacona, una joven mujer fue asesinada a balazos en un camino de terracería en la zona de predios agrícolas, en las inmediaciones del Rancho "El Pantano", en la periferia del municipio. La víctima fue identificada como Denise Michelle L., de 22 años de edad, quien tenía su domicilio en la colonia Valencia Segunda Sección de Zamora.

Apenas el martes 17, en Morelia, fue localizada una mujer sin vida y semienterrada, en estado avanzado de putrefacción, en un inmueble en obra negra ubicado al norponiente de la capital, en la colonia Ampliación Leandro Valle; la víctima no fue identificada, pero vestía mallas cafés, zapatos de tacón del mismo color y una blusa, al parecer blanca.

Ese mismo martes pero en Zamora, cuatro personas fueron asesinadas a balazos en la colonia Revolución, sobre el callejón Insurgentes, donde fueron localizadas dos mujeres y dos hombres con heridas de bala; fue hasta este miércoles que tres de las cuatro personas privadas de la vida, fueron identificadas como Luis Antonio C., su hermano David y María Guadalupe M., ésta última pareja de David. La cuarta víctima sigue sin ser identificada.

También el martes pasado, pero en Lázaro Cárdenas, un ataque armado registrado en un establecimiento de comida sobre el Libramiento Sicartsa - La Orilla, dejó como saldo un hombre y una mujer sin vida y una tercera persona lesionada de gravedad. Personal de la Fiscalía General del Estado, confirmó la muerte de Blanca Estela A. y Jaime G; también se supo que en el lugar de los hechos, los peritos en criminalística aseguraron al menos nueve casquillos percutidos calibre .9 milímetros, seis teléfonos celulares y un arma de fuego tipo rifle en malas condiciones, sin marca visible.

La mañana de este miércoles en Tingambato, dos jóvenes mujeres fueron asesinadas a balazos a bordo de un vehículo a unos metros de la carretera libre Uruapan – Pátzcuaro, a la altura del Hotel Eloísa; las fallecidas permanecen como desconocidas, sólo se sabe que tenían entre 20 y 25 años de edad.