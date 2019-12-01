Guanajuato también será reforzado con presencia militar; despliegan más de mil elementos en tres estados

Guanajuato también será reforzado con presencia militar; despliegan más de mil elementos en tres estados
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Marzo de 2026 a las 22:31:25
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Guanajuato, Gto., 18 de marzo de 2026.- Dentro de las acciones para fortalecer la seguridad en el país, Guanajuato figura entre las entidades que recibirán un refuerzo importante de elementos del Ejército Mexicano, como parte de un despliegue coordinado que también abarca Baja California y Chihuahua.

La Secretaría de la Defensa Nacional informó que un total de 1,170 efectivos fueron movilizados la tarde de este miércoles 18 de marzo de 2026, incluyendo 270 integrantes de la Brigada de Fusileros Paracaidistas.

 El traslado se realizó vía aérea en tres aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana con destino a los municipios de Tijuana, Ciudad Juárez y León.
En el caso de Guanajuato, los elementos arribaron al Aeropuerto Internacional de Silao para integrarse a las labores operativas en la región, donde se busca reforzar la presencia de seguridad ante la incidencia delictiva.

Este despliegue tiene como propósito respaldar el trabajo que ya realizan las Zonas Militares correspondientes, en coordinación con la Guardia Nacional y autoridades de los tres niveles de gobierno, a fin de inhibir actividades ilícitas y fortalecer la vigilancia.

Las autoridades señalaron que los efectivos llevarán a cabo patrullajes, acciones de disuasión y prevención del delito, siempre bajo los lineamientos establecidos en la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza y con respeto irrestricto a los Derechos Humanos.

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