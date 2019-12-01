Fuego en el corazón de Uruapan, Michoacán: incendio deja un muerto y cuatro sobrevivientes

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Marzo de 2026 a las 22:53:34

Uruapan, Mich., a 18 de marzo de 2026.– Minutos de angustia y desesperación se vivieron en pleno centro de la ciudad, luego de que un incendio consumiera parte de una vivienda y dejara como saldo una persona sin vida, mientras otras cuatro lograron ser rescatadas en medio del fuego.

El siniestro se registró la noche del miércoles sobre la calle Nicolás Romero, casi en la intersección con 16 de Septiembre, donde vecinos alarmados alertaron a los servicios de emergencia al percatarse de densas columnas de humo y llamas que salían del inmueble. Testigos también advirtieron que había personas atrapadas en el interior, lo que desató una movilización inmediata.

Elementos de Bomberos Voluntarios de Uruapan, junto con corporaciones policiacas y efectivos de la Guardia Nacional, arribaron al sitio y, sin titubear, ingresaron a la vivienda envuelta en llamas para realizar labores de rescate en condiciones de alto riesgo.

Gracias a la rápida intervención, cuatro personas fueron sacadas con vida y puestas a salvo, siendo atendidas por paramédicos en el lugar. Sin embargo, la tragedia no pudo evitarse por completo: dentro del inmueble fue localizado el cuerpo sin vida de una persona, cuya identidad permanece sin ser revelada por las autoridades.

Tras el dramático rescate, los bomberos continuaron combatiendo el fuego durante varios minutos, logrando finalmente sofocar las llamas y evitar que el incendio se extendiera a casas cercanas en esta zona densamente habitada.

El área fue acordonada mientras personal de la Fiscalía de Michoacán inició las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo. Hasta el momento, las causas que originaron el incendio continúan siendo desconocidas y serán determinadas mediante las investigaciones en curso.

La tragedia ha conmocionado a vecinos del centro de Uruapan, quienes aún no salen del asombro por lo ocurrido en una noche que dejó marcada a toda una comunidad.