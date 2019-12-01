Detine la FGR a 7 mexicanos que cuentan con órdenes de extradición a EU

Ciudad de México, a 18 de marzo de 2026.- En el marco de la cooperación internacional en materia de justicia, la Fiscalía General de la República (FGR) informó este miércoles sobre la detención de siete ciudadanos mexicanos que son requeridos por autoridades judiciales de Estados Unidos, con fines de extradición por diversos delitos.

De acuerdo con la dependencia, las capturas fueron posibles gracias al intercambio de información y coordinación con agencias internacionales, incluida la Interpol, así como a mecanismos de asistencia jurídica que permitieron ubicar a los sospechosos en distintos puntos del país.

Entre los casos destaca el de Genaro “N”, detenido en Baja California, señalado como presunto líder de una organización criminal dedicada al tráfico de drogas hacia territorio estadounidense, principalmente a ciudades como San Diego, California. Según las investigaciones, coordinaba operaciones logísticas a través de rutas terrestres y túneles fronterizos. Asimismo, en Lagos de Moreno, Jalisco, fue arrestado José “N”, quien enfrenta acusaciones en Utah por delitos sexuales contra menores cometidos entre 2020 y 2021.

Las autoridades también informaron sobre la detención de otros cinco individuos: Néstor “N”, capturado en Nuevo León por un caso de homicidio en Texas; Noé “N”, arrestado en Coahuila por delitos contra la salud; René “N”, detenido en San Luis Potosí por abuso sexual infantil; Gilberto “N”, ubicado en Mexicali por tráfico de drogas hacia Nueva York; y Mario “N”, aprehendido en Jalisco por acusaciones de abuso sexual y violación. En los operativos participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Marina, Defensa, Guardia Nacional, Centro Nacional de Inteligencia y la propia FGR.