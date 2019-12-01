Reorganización criminal tras muerte del Mencho deja 15 homicidios en 18 días en Morelia, Michoacán

Morelia, Mich., a 18 de marzo de 2026.— Entambados, en fosas clandestinas, acuchillados, degollados, ejecutados, abatidos por las autoridades, calcinados, encobijados, así han hallado la muerte al menos 15 personas en lo que va del mes de marzo aquí en Morelia, homicidios relacionados con los ajustes del crimen organizado luego de la captura y muerte del jefe máximo del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Cervantes Oseguera, de acuerdo con el jefe de Seguridad Pública de la capital.

La Nueva Aldea II, tenencia Morelos, Mirador de La Aldea, Indeco Santiaguito, Colinas del Sur, Progreso del Sur, Quinceo, La Estancia, Nueva Valladolid, Leandro Valle, La Soledad, son las colonias donde se han registrado estos hechos de sangre, donde un policía municipal de Morelia, también fue víctima.

Racha de asesinatos alerta a autoridades municipales

Para el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Pablo Alarcón, los hechos violentos en las últimas semanas, han puesto en alertó a las autoridades municipales y destacó que la mayoría de casos se dieron a raíz de la detención del 22 de febrero de Nemesio Cervantes Oseguera y la pugna que se generó entre las células del mismo cártel.

“Al quedar este grupo sin cabezas, sin liderazgo, evidentemente las células intentan apoderarse de territorios”, dijo el jefe de Seguridad municipal.

De acuerdo con Pablo Alarcón, hay 9 casos relacionados a lo anterior y en total 13 homicidios en el municipio que evidencian la intervención de la delincuencia organizada.

Los casos

El 2 de marzo el cadáver putrefacto de un hombre, quien estaba envuelto en una cobija color vino y dentro de un tambo de plástico color azul, fue encontrado en un terreno baldío situado entre las colonias Los Ángeles y La Nueva Aldea II, en la zona norte Morelia, en las inmediaciones de la calle Zapote y a pocos metros del lugar conocido como El Capulín.

El 6 de marzo un sujeto con un arma blanca mató a otro en la colonia Socialista de la Tenencia Morelos, aquí el municipio de Morelia; se supo que el probable móvil fue una riña entre los involucrados. La víctima respondía al nombre de Eustorgio, de 52 años de edad, quien sufrió una herida profunda y cortante en el cuello.

El 8 de marzo un hombre fue localizado sin vida en la colonia Mirador de la Aldea, ubicada en la zona Oriente de Morelia; el sujeto tenía los tobillos atados con un lazo, estaba degollado y tenía lesiones de proyectil de arma de fuego y de arma blanca. Las autoridades indicaron que la víctima tenía entre 28 y 35 años de edad.

El lunes 9 de marzo por la noche, se reportaron varios disparos de arma de fuego en la colonia Santiaguito Indeco, ubicada al norte de la ciudad de Morelia; en el sitio, patrulleros municipales encontraron a un motociclista y a un peatón muertos por impactos de bala y a una tercera persona lesionada.

El 11 de marzo dos hombres fueron asesinados a balazos en la vía pública de la colonia Colinas del Sur; las víctimas respondían a los nombres de Raymundo y Filemón, al parecer el primero de ellos era oficial de Policía Municipal de Morelia.

El jueves 12 un hombre de oficio talabartero, fue ultimado a balazos cuando se encontraba en su domicilio-taller ubicado en la colonia Progreso del Sur, cerca de la colonia Colinas del Sur, en la calle Manzana, localizado entre la avenida Amalia Solórzano. El ahora occiso respondía al nombre de Atilano, de 45 años de edad.

El viernes 13, un hombre de alrededor de 55 años de edad, fue asesinado a balazos al interior de su casa, en las inmediaciones de Macro Plaza Estado; la víctima fue identificada como Luis y en el lugar de los hechos, las autoridades encontraron 18 casquillos calibre 9 milímetros.

Ese mismo 13 de marzo otros dos hombres fueron ejecutados a balazos a la orilla de la carretera Morelia-Pátzcuaro, en la población de La Estancia, perteneciente al municipio de Morelia; las víctimas tenían entre 25 y 30 años de edad.

El domingo 15, dos delincuentes, en posesión de una pistola y un vehículo robado, dispararon contra elementos de la Guardia Civil tras una persecución, que al repeler la agresión, abatieron a los dos atacantes al exterior de la Plaza de Toros La Monumental de Morelia, en la colonia Nueva Valladolid.

El 17 de marzo fue localizada una mujer sin vida y semienterrada, en estado avanzado de putrefacción, en un inmueble en obra negra ubicado al norponiente de la capital michoacana, en los límites de las colonias Cumbres del Quinceo y Ampliación Leandro Valle; vestía mallas cafés, zapatos de tacón del mismo color y una blusa, al parecer, blanca.

Este miércoles 18 de marzo, el cadáver de una persona, totalmente calcinado y con impactos de bala, fue encontrado en un cuarto en obra negra ubicado en la colonia Ampliación La Soledad, al norte de Morelia.