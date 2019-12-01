Se reúne Omar García Harfuch con el director del FBI en Washington

Se reúne Omar García Harfuch con el director del FBI en Washington
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Marzo de 2026 a las 20:58:44
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Washington, Estados Unidos, a 18 de marzo de 2026.- En Washington, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, sostuvo una me reunión con el director de la Oficina Federal de Investigación (FBI por sus siglas en inglés), Kash Patel, en representación del Gabinete de Seguridad.

A través de una publicación en sus redes sociales, el funcionario dijo que “Reafirmamos que la cooperación bilateral, basada en la reciprocidad, el respeto a nuestra soberanía y la responsabilidad compartida, permite avanzar con resultados concretos”.

“Derivado de este intercambio de información, autoridades mexicanas han detenido en nuestro país a varios objetivos incluidos en la lista de los más buscados del FBI, así como la detención de otros generadores de violencia que afectan a nuestro país”, expresó Harfuch.

Asimismo aseguró que continuarán trabajando para bajar los índices de violencia en México, en seguimiento a las instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

 

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