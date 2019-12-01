¡Falta un mes para la inauguración del teleférico de Uruapan!: Gladyz Butanda 

Morelia, Michoacán, a 18 de marzo 2026.- Estamos exactamente a un mes de que se inaugure el teleférico de Uruapan, que se proyecta para el próximo 18 de abril, a partir de dicha fecha este sistema de transporte comenzará a ofrecer viajes seguros, rápidos e inclusivos a más de 118 mil usuarias y usuarios, informó la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías.

La funcionaria estatal recordó que este medio de transporte recorrerá 8.4 kilómetros por seis estaciones, con 91 cabinas que ya se encuentran listas para transformar la manera en que las y los uruapenses se mueven.

“El próximo 18 de abril se transformará para siempre la movilidad en Uruapan, municipio que será el primero en tener un Sistema Integrado de Transporte en el estado”, subrayó.

Gladyz Butanda enfatizó que actualmente el teleférico está siendo sometido a un proceso de certificación, a cargo de TÜV SÜD, empresa multinacional de origen alemán, con sede en Múnich, que ofrece soluciones de calidad, seguridad y sostenibilidad en medios de transporte como los teleféricos.

A un mes de su inauguración, la arquitecta aseguró que existen todas las condiciones para cumplir con la fecha programada, a fin de poner en marcha un medio de transporte que reducirá los tiempos de traslado hasta en un 50 por ciento en la vida cotidiana de la ciudadanía uruapense.