Piden continuidad a investigación por fallecimiento de líder de la Cruz Roja en Celaya

Autor: Lidia Centeno / Noventa Grados | Fecha: 20 de Abril de 2026 a las 20:32:48

Celaya, Guanajuato, a 20 de abril de 2026.– La muerte de Saúl Banda González, presidente del Consejo Directivo de la Cruz Roja en Celaya, generó un llamado firme por parte del delegado estatal, Guillermo Franco Ciurana, quien solicitó a la Fiscalía General del Estado mantener activa la investigación hasta esclarecer los hechos y dar con los responsables.

El posicionamiento se dio al finalizar el homenaje de cuerpo presente realizado en la sede de la institución, donde compañeros, voluntarios y autoridades despidieron al socorrista, cuya trayectoria estuvo marcada por décadas de servicio.

Durante su intervención, Franco Ciurana lamentó el deceso y enfatizó que no debe quedar impune, al tratarse de una pérdida que calificó como evitable.

“Lamentamos muchísimo lo sucedido y ojalá haya manera de que le puedan dar seguimiento las autoridades correspondientes, con la intención de que se pueda encontrar solución y justicia a esta muerte que definitivamente no debió haber sucedido”, expresó.

El delegado aclaró también las versiones iniciales sobre el incidente, precisando que el fallecimiento fue consecuencia de un infarto provocado por la tensión generada durante un intento de asalto, y no por una agresión directa con arma de fuego.

“Quise dejar en claro que, a consecuencia del intento de asalto que sufrió, sus niveles se descompensaron al grado de que le vino un infarto masivo al miocardio que en minutos terminó con su vida”, puntualizó.

Añadió que existen indicios que podrían facilitar el trabajo de las autoridades, entre ellos grabaciones que permitirían identificar a los involucrados.

“Hay videos, es posible que se pueda buscar a los culpables correspondientes”, señaló.

En cuanto a su legado, destacó la entrega de Banda González durante 48 años dentro de la Cruz Roja, así como su reciente nombramiento al frente del Consejo Directivo, cargo que ocupaba desde hace cinco meses.

“Son palabras muy emotivas, pero ganadas a través de 48 años de servicio y dedicación para beneficio de toda la población. Siempre hubo una entrega muy leal”, mencionó.

Finalmente, aseguró que los proyectos impulsados por el hoy fallecido continuarán como parte de su legado institucional, con el objetivo de mantener el trabajo en favor de la comunidad.

“Vamos a trabajar fuertemente como un legado a su función, para que esto pueda seguir y se termine con un buen trabajo como se estaba realizando”, concluyó.