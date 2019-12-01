Son trasladados 25 reos de alto nivel de peligrosidad de Michoacán a centros penitenciarios federales

Son trasladados 25 reos de alto nivel de peligrosidad de Michoacán a centros penitenciarios federales
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Diciembre de 2025 a las 15:36:20
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, a 14 de diciembre de 2025.- El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, dio a conocer que 25 personas privadas de la libertad en Michoacán fueron reubicadas a distintos centros penitenciarios federales, debido a que son criminales considerados de alto nivel de peligrosidad.

Durante una conferencia de prensa, el titular de la SSPC explicó que la medida forma parte del “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”, cuyo propósito es erradicar la violencia en la entidad y limitar la capacidad de operación de los grupos delictivos que actúan en la región. Detalló que los traslados estuvieron a cargo de la Guardia Nacional, en coordinación con personal de la Secretaría de Seguridad y del Sistema Penitenciario.

García Harfuch precisó que las personas trasladadas mostraban conductas de liderazgo negativo, promovían desórdenes al interior de los penales, mantenían vínculos delictivos activos y contaban con recursos económicos para influir de manera indebida en el personal penitenciario.

Advirtió que su permanencia en centros estatales representaba un riesgo para la gobernabilidad interna, al existir la posibilidad de reagrupamiento criminal, aumento de tensiones, motines y acciones de presión colectiva.

Asimismo detallo que para el desarrollo del operativo, se desplegaron 225 elementos de la SSPC y de la Guardia Nacional, quienes realizaron las labores de seguridad, custodia y traslado. Los reos fueron trasladados vía aérea y distribuidas en cuatro Centros Federales de Readaptación Social, ubicados en Durango, Nayarit, Coahuila y Veracruz.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Detienen a integrantes de célula de secuestradores que operaba en Salamanca, Guanajuato
Mantienen operativo de vigilancia las fuerzas armadas federales en las zonas de producción de limón y aguacate de Michoacán
Menor es mordida por una jauría de perros en Nuevo Laredo, Tamaulipas
Son trasladados 25 reos de alto nivel de peligrosidad de Michoacán a centros penitenciarios federales
Más información de la categoria
Por instrucciones de Harfuch evacuan de Michoacán a 25 reos con poder, dinero y control interno de prisiones; van a penales federales
Hallan culpable a ex alcaldesa de Amanalco, Estado de México, por doble homicidio; fue detenida en 'Operación Enjambre'
Marcha "Generación Z" en la Ciudad de México; hubo poca afluencia
Este domingo se conoce al campeón de la Liga MX: Tigres o Toluca
Comentarios