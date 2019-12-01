Marcha "Generación Z" en la Ciudad de México; hubo poca afluencia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Diciembre de 2025 a las 14:00:51
Ciudad de México, 14 de diciembre del 2025.— La convocatoria realizada por el movimiento que se identifica como la llamada “Generación Z” para participar en la denominada Marcha Nacional del Silencio por la Paz registró una asistencia de pocas personas.

De acuerdo con información de la policía capitalina, en Paseo de la Reforma se concentraron alrededor de 120 personas. El contingente inició su recorrido después de las 11:00 horas, partiendo del Ángel de la Independencia con dirección a Bellas Artes.

Iván Rejón, quien se presentó como vocero del movimiento, explicó que la movilización no avanzaría hacia el Zócalo, debido al resguardo del Centro Histórico implementado por autoridades de la Ciudad de México desde el día anterior.

Entre las principales demandas de los manifestantes se encuentra la apertura de una mesa de diálogo con el gobierno federal, así como acciones concretas para frenar las desapariciones de personas en el país.

