Hallan culpable a ex alcaldesa de Amanalco, Estado de México, por doble homicidio; fue detenida en 'Operación Enjambre'

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Diciembre de 2025 a las 14:42:15

Amanalco, Estado de México, 14 de diciembre del 2025.-María Elena Martínez Robles, ex presidenta municipal de Amanalco, Estado de México, fue declarada culpable por el homicidio del síndico Miguel Ángel Lara y de su escolta, hechos ocurridos en el año 2023.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), la exfuncionaria habría ordenado el asesinato de ambas víctimas a integrantes del cártel de la Familia Michoacana, con el objetivo de mantener el control de las decisiones dentro de la administración municipal.

El crimen se registró el 25 de enero de 2023. Según la investigación, en el ejercicio de su función pública y por instrucciones de su superior jerárquica, el síndico y su escolta fueron enviados a una zona considerada de alto riesgo, dominada por grupos delincuenciales con presencia en la región, de donde no regresaron con vida.

Tras las indagatorias, la FGJEM estableció la responsabilidad de Martínez Robles en el delito de homicidio calificado en agravio de ambas víctimas.

La autoridad informó que será el martes 16 de diciembre cuando se lleve a cabo la individualización de la sanción correspondiente.