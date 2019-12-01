Mantienen operativo de vigilancia las fuerzas armadas federales en las zonas de producción de limón y aguacate de Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Diciembre de 2025 a las 17:01:21

Ciudad de México, a 14 de diciembre de 2025.- Las zonas de producción de limón y aguacate en Michoacán cuentan con un operativo permanente de seguridad para proteger a jornaleros, empacadoras y el traslado de la mercancía, informó el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla.

Durante la conferencia del gabinete de seguridad, el funcionario detalló que en seis municipios dedicados a la producción de limón —entre ellos Tepalcatepec, Buenavista, Apatzingán, Parácuaro, Múgica y Aguililla— se desplegaron 860 elementos de fuerzas federales, apoyados por 12 helicópteros y dos células de inteligencia.

Además, indicó que existe presencia de autoridades de los tres niveles de gobierno en las 75 empacadoras ubicadas en la región de Tierra Caliente, así como vigilancia en el Tianguis Limonero de Apatzingán.

El operativo también se extiende a la zona aguacatera, donde previamente se habían registrado casos de extorsión por parte de la delincuencia organizada. En esta región, que comprende 14 municipios, se mantienen 820 efectivos resguardando 66 empacadoras, con apoyo aéreo de dos helicópteros y labores de inteligencia. Entre los municipios atendidos se encuentran Uruapan, Tancítaro, Los Reyes, Tacámbaro, Ario de Rosales, Ciudad Hidalgo y Zitácuaro, entre otros.

También detalló que en cuanto al Plan Paricutín, el cual es implementado desde noviembre pasado, se ha logrado la detención de 208 personas, el aseguramiento de 83 armas de fuego, 180 vehículos y 126 artefactos explosivos, además del desmantelamiento de 11 campamentos utilizados por grupos delictivos.