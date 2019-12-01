Mantienen operativo de vigilancia las fuerzas armadas federales en las zonas de producción de limón y aguacate de Michoacán

Mantienen operativo de vigilancia las fuerzas armadas federales en las zonas de producción de limón y aguacate de Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Diciembre de 2025 a las 17:01:21
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, a 14 de diciembre de 2025.- Las zonas de producción de limón y aguacate en Michoacán cuentan con un operativo permanente de seguridad para proteger a jornaleros, empacadoras y el traslado de la mercancía, informó el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla.

Durante la conferencia del gabinete de seguridad, el funcionario detalló que en seis municipios dedicados a la producción de limón —entre ellos Tepalcatepec, Buenavista, Apatzingán, Parácuaro, Múgica y Aguililla— se desplegaron 860 elementos de fuerzas federales, apoyados por 12 helicópteros y dos células de inteligencia.

Además, indicó que existe presencia de autoridades de los tres niveles de gobierno en las 75 empacadoras ubicadas en la región de Tierra Caliente, así como vigilancia en el Tianguis Limonero de Apatzingán.

El operativo también se extiende a la zona aguacatera, donde previamente se habían registrado casos de extorsión por parte de la delincuencia organizada. En esta región, que comprende 14 municipios, se mantienen 820 efectivos resguardando 66 empacadoras, con apoyo aéreo de dos helicópteros y labores de inteligencia. Entre los municipios atendidos se encuentran Uruapan, Tancítaro, Los Reyes, Tacámbaro, Ario de Rosales, Ciudad Hidalgo y Zitácuaro, entre otros.

También detalló que en cuanto al Plan Paricutín, el cual es implementado desde noviembre pasado, se ha logrado la detención de 208 personas, el aseguramiento de 83 armas de fuego, 180 vehículos y 126 artefactos explosivos, además del desmantelamiento de 11 campamentos utilizados por grupos delictivos.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Detienen a integrantes de célula de secuestradores que operaba en Salamanca, Guanajuato
Mantienen operativo de vigilancia las fuerzas armadas federales en las zonas de producción de limón y aguacate de Michoacán
Menor es mordida por una jauría de perros en Nuevo Laredo, Tamaulipas
Son trasladados 25 reos de alto nivel de peligrosidad de Michoacán a centros penitenciarios federales
Más información de la categoria
Por instrucciones de Harfuch evacuan de Michoacán a 25 reos con poder, dinero y control interno de prisiones; van a penales federales
Hallan culpable a ex alcaldesa de Amanalco, Estado de México, por doble homicidio; fue detenida en 'Operación Enjambre'
Marcha "Generación Z" en la Ciudad de México; hubo poca afluencia
Este domingo se conoce al campeón de la Liga MX: Tigres o Toluca
Comentarios