Este domingo se conoce al campeón de la Liga MX: Tigres o Toluca

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Diciembre de 2025 a las 13:49:01

Toluca, Estado de México, 14 de diciembre del 2025.- Este domingo se conocerá al bicampeón o nuevo campeón del fútbol mexicano, una vez que en punto de las 19:00 horas ruede el balón en la final del vuelta del Apertura 2025 de la Liga MX entre los Diablos Rojos del Toluca y los Tigres de la UANL.

El partido de ida resultó favorable para los Felinos, una vez que consiguieron la victoria 1-0 en el "Volcán", no obstante, ahora deberán mostrar de que están hechos en el cotejo de vuelta, ante el actual campeón mexicano.

Cabe recordar que en caso de que exista un empate en el marcador global, habrá tiempos extras y en caso de ser necesarios, se tirarán penales para conocer al monarca de la Liga MX.

Antonio Mohamed, estratega de los escarlatas, busca su quinto título como entrenador en tierra azteca, mientras que Guido Pizarro, director técnico de los regiomontanos, desea obtener su primer campeonato como entrenador, en su corta carrera tras retirarse de las canchas.

Todos los ingredientes están puestos para ver una Gran Final del Apertura 2025, con el primero y segundo de la tabla general batiéndose en lo que será el último partido del año para el futbol mexicano, el que todos desean ganar.