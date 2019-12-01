Detienen a integrantes de célula de secuestradores que operaba en Salamanca, Guanajuato

Salamanca, Guanajuato, a 14 de diciembre de 2025.– En un operativo coordinado, autoridades estatales lograron la detención de integrantes de una célula delictiva dedicada al secuestro que operaba en el municipio de Salamanca, como resultado de una investigación encabezada por la Fiscalía General del Estado de Guanajuato en conjunto con la Secretaría de Seguridad y Paz del Estado.

De acuerdo con las indagatorias, los hechos se remontan al 6 de octubre de 2025, cuando AMÉRICA DANIELA “N” y KENDRA DANIELA “N”, en complicidad con ÓSCAR GERARDO “N” y JESÚS CRISTÓBAL REYNALDO “N”, participaron presuntamente en la privación ilegal de la libertad de una persona. La víctima fue sometida y trasladada a un inmueble ubicado en la comunidad de La Tinaja, donde permaneció cautiva.

Durante el tiempo que duró el secuestro, familiares de la víctima recibieron llamadas y mensajes en los que se exigía el pago de una elevada suma de dinero a cambio de su liberación, lo que permitió a las autoridades activar los protocolos de investigación y localización.

Previo al despliegue del operativo de rescate, las dos mujeres involucradas abandonaron el lugar. No obstante, al ingresar al inmueble, elementos de las Fuerzas de Seguridad y Paz del Estado lograron detener en flagrancia a ÓSCAR GERARDO “N” y JESÚS CRISTÓBAL REYNALDO “N”, quienes mantenían a la víctima privada de su libertad.

Ambos sujetos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial y actualmente se encuentran en prisión, vinculados a proceso penal por su presunta responsabilidad en el delito de secuestro, además de enfrentar cargos por la posesión y acopio de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército.

Como parte del seguimiento a la carpeta de investigación, la Unidad Especializada en Combate al Secuestro consiguió ubicar a AMÉRICA DANIELA “N” y KENDRA DANIELA “N” en el estado de Michoacán, donde fueron capturadas con el apoyo de la Fiscalía General de esa entidad.

Tras ser presentadas ante un juez, el Ministerio Público obtuvo su vinculación a proceso por el delito de secuestro agravado. Ambas permanecen bajo la medida cautelar de prisión preventiva, mientras continúan las investigaciones para esclarecer plenamente los hechos y determinar la posible participación de más personas.