Menor es mordida por una jauría de perros en Nuevo Laredo, Tamaulipas

Menor es mordida por una jauría de perros en Nuevo Laredo, Tamaulipas
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Diciembre de 2025 a las 16:14:01
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 14 de diciembre de 2025.- Una jauría de perros callejeros, atacaron a una menor de 11 años de edad, en la colonia Fresnos de Nuevo Laredo, Tamaulipas.

De acuerdo a la información, la menor se encontraba fuera de su domicilio, ubicado en la calle Estocolmo, de la mencionada colonia, cuando fue atacada, quedando con varias mordeduras.

A la adolescente, le fueron contabilizadas alrededor de cuatro mordeduras en brazos y piernas, por lo que sus familiares ya llevaron de inmediato a una farmacia cercana para que recibiera atención por la lesiones.

Según los testigos, la jauría representa un constante peligro en esa calle, ya que los caninos siempre se muestran comportamiento violento.

Tras el ataque, un familiar de la niña acudió al sitio del ataque y otro de los perros, también intentó agredirlo.

E incluso residentes de la zona, señalaron que no es la primera vez que ocurre un ataque de este tipo, ya que otras personas han sido víctimas y los perros también han quitado la vida a felinos.

Ante el ataque, los habitantes de la colonia, solicitaron a las autoridades que retiren los perros por medio de Control Canino, además de que garanticen la seguridad de los peatones que circulan por las vialidades aledañas.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Detienen a integrantes de célula de secuestradores que operaba en Salamanca, Guanajuato
Mantienen operativo de vigilancia las fuerzas armadas federales en las zonas de producción de limón y aguacate de Michoacán
Menor es mordida por una jauría de perros en Nuevo Laredo, Tamaulipas
Son trasladados 25 reos de alto nivel de peligrosidad de Michoacán a centros penitenciarios federales
Más información de la categoria
Por instrucciones de Harfuch evacuan de Michoacán a 25 reos con poder, dinero y control interno de prisiones; van a penales federales
Hallan culpable a ex alcaldesa de Amanalco, Estado de México, por doble homicidio; fue detenida en 'Operación Enjambre'
Marcha "Generación Z" en la Ciudad de México; hubo poca afluencia
Este domingo se conoce al campeón de la Liga MX: Tigres o Toluca
Comentarios