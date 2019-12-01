Menor es mordida por una jauría de perros en Nuevo Laredo, Tamaulipas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Diciembre de 2025 a las 16:14:01

Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 14 de diciembre de 2025.- Una jauría de perros callejeros, atacaron a una menor de 11 años de edad, en la colonia Fresnos de Nuevo Laredo, Tamaulipas.

De acuerdo a la información, la menor se encontraba fuera de su domicilio, ubicado en la calle Estocolmo, de la mencionada colonia, cuando fue atacada, quedando con varias mordeduras.

A la adolescente, le fueron contabilizadas alrededor de cuatro mordeduras en brazos y piernas, por lo que sus familiares ya llevaron de inmediato a una farmacia cercana para que recibiera atención por la lesiones.

Según los testigos, la jauría representa un constante peligro en esa calle, ya que los caninos siempre se muestran comportamiento violento.

Tras el ataque, un familiar de la niña acudió al sitio del ataque y otro de los perros, también intentó agredirlo.

E incluso residentes de la zona, señalaron que no es la primera vez que ocurre un ataque de este tipo, ya que otras personas han sido víctimas y los perros también han quitado la vida a felinos.

Ante el ataque, los habitantes de la colonia, solicitaron a las autoridades que retiren los perros por medio de Control Canino, además de que garanticen la seguridad de los peatones que circulan por las vialidades aledañas.