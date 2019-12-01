Son identificadas las 3 mujeres que fallecieron luego de incendio en un centro de rehabilitación en Monterrey; dos eran menores de edad 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Agosto de 2025 a las 22:48:07

Monterrey, Nuevo León, a 25 de agosto de 2025.- La madrugada del domingo, se registró un incendio dentro de un centro de rehabilitación para señoritas, en Monterrey, Nuevo León, el cual dejo como saldo 3 fallecidas, una extraviada, y 5 intoxicadas. La Fiscalía General del Estado de Nuevo León, informó que las fallecidas ya fueron identificadas.

Fuentes oficiales indicaron que la causa de muerte de las tres féminas, fue por intoxicación, dos de ellas menores de edad identificadas como Samanta y Romina de 14 años, quienes murieron en el lugar, mientras que Ana, de 30 años de edad, falleció en el Hospital Universitario del municipio de San Nicolás de los Garza.

Fue el 24 de agosto cuando en el Centro de Rehabilitación Comunidad Terapéutica Alondra, ubicado en la calle José María Mier, se originó el incendio que terminó en catástrofe.

Hasta el momento se desconoce las causas por las que se originó este incendio, en cuanto a las demás afectadas, se informa que se encuentran recibiendo la atención médica pertinente.