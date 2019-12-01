Solitario delincuente asalta el Hospital Regional de Uruapan, Michoacán 

Solitario delincuente asalta el Hospital Regional de Uruapan, Michoacán 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Febrero de 2026 a las 18:49:46
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Uruapan, Michoacán, a 24 de febrero de 2026.- Un solitario sujeto, pistola en mano, asaltó el área de casa del Hospital Regional, tras perpetrar el hurto huyó con rumbo desconocido.

Al respecto se informó que fue esta tarde de martes que un sujeto arribó al lugar y a punta de pistola exigió a la cajera la entrega del dinero.

Una vez con el botín en su poder, del cual se desconoce el monto, el delincuente se dio a la fuga.

Hechos anteriores que ya son materia de investigación por parte de las autoridades competentes.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Fallece individuo tras ser baleado en la colonia Palito Verde de Jacona, Michoacán
Policía Cibernética Estatal emite recomendaciones para evitar fraudes en compra de boletos en línea
Aseguran varios objetos prohibidos durante revisión en penal de Ciudad Juárez, Chihuahua
Balean congeladora en Jacona, Michoacán, solo hubo daños materiales 
Más información de la categoria
Ayuntamiento frena actividades y genera psicosis en Zamora, Michoacán: Alcalde sale en redes a dar mensaje… y no sabe ni qué día es
Michoacán: Ola de miedo paraliza y vacía las calles de Zamora; obliga a suspender la Feria de la Fresa en Jacona
Suman 31 denuncias por robo y quema de vehículos tras bloqueos en Michoacán
Jalisco desactiva Código Rojo tras muerte del "Mencho"; actividades regresan a la normalidad
Comentarios