Solitario delincuente asalta el Hospital Regional de Uruapan, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Febrero de 2026 a las 18:49:46

Uruapan, Michoacán, a 24 de febrero de 2026.- Un solitario sujeto, pistola en mano, asaltó el área de casa del Hospital Regional, tras perpetrar el hurto huyó con rumbo desconocido.

Al respecto se informó que fue esta tarde de martes que un sujeto arribó al lugar y a punta de pistola exigió a la cajera la entrega del dinero.

Una vez con el botín en su poder, del cual se desconoce el monto, el delincuente se dio a la fuga.

Hechos anteriores que ya son materia de investigación por parte de las autoridades competentes.