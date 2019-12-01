Solicita la FGE de Querétaro a la autoridad judicial una revisión de la medida cautelar que mantiene en libertad al presunto responsable de abuso contra la menor Lluvia

El Marqués, Querétaro, a 19 de febrero de 2026.- El fiscal general del estado, Víctor Antonio de Jesús Hernández, informó que la dependencia a su cargo solicitó a la autoridad judicial la revisión de la medida cautelar que mantiene en libertad al presunto responsable de un caso de abuso contra Lluvia, una menor de edad, originaria del municipio de El Marqués y quien terminó por suicidarse.

“La petición fue desechada en primera instancia, pero la Fiscalía interpuso un recurso que será resuelto por el Tribunal Superior de Justicia. Estimamos que existen elementos objetivos para revisar la medida cautelar correspondiente”.

Esto, luego de que el agresor, quien es padre biológico de la víctima, se encuentra en libertad pese a que el año pasado fue sentenciado a 22 años con nueve meses de prisión y a una reparación del daño de casi medio millón de pesos.

De Jesús Hernández explicó que existe un juicio de amparo que impidió la apertura de la audiencia solicitada, no obstante, la Fiscalía considera que las circunstancias deben revisarse de manera permanente y que, de encontrarse datos suficientes, la medida podría modificarse para que el imputado enfrente el proceso en prisión preventiva.

El fiscal subrayó que la decisión final corresponde al Poder Judicial y al Tribunal Superior de Justicia, pero reiteró el compromiso de la institución para dar seguimiento puntual al caso.

Sobre los hechos, Héctor Solís, abogado de la menor de 13 años refirió que en septiembre de 2023 el padre de Lluvia fue detenido por lo que pasó seis meses en prisión, sin embargo, su abogada lo sacó de la cárcel y sólo le pusieron un brazalete.

“Lluvia entró en depresión al ver que el proceso judicial no avanzaba y se suicidó el 24 de septiembre de 2025 y en diciembre de ese mismo año, el sujeto fue sentencia a 22 años y 9 meses y a cubrir una reparación del daño de casi medio millón de peso”.

Detalló que en septiembre pasado se destruyó el principio de presunción de inocencia por lo que el agresor sexual debería regresar a prisión, sin embargo, este interpuso una medida cautelar, pero al contar con una sentencia firme debería ser ingresado al Centro de Reinserción Social y desde prisión apelar el fallo, pero este sujeto sigue en libertad.