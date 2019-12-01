En Morelia, Michoacán: Asaltaban con pistola de juguete y son detenidos por la GC 

Morelia, Michoacán, a 19 de febrero de 2026.- Un par presuntos asaltantes fueron detenidos en un operativo de la Guardia Civil, de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, momentos después de haber robado a los ocupantes de un automóvil y amagar los con una pistola de juguete.

Se trata de José de Jesús S. A., de 46 años de edad y Juan Carlos R. C., de 26 años de edad, el primero chofer de plataforma y el segundo comerciante de materiales para la construcción.

Sobre su detención se informó que los oficiales de la Guardia Civil, fueron alertados sobre un asalto a mano armada cometido contra los ocupantes de un automóvil sobre la carretera a Pátzcuaro y que los presuntos se desplazaban con dirección a la capital a bordo de un automóvil, de la marca Nissan, tipo Micra, color blanco, con placas de esta entidad federativa.

Los oficiales montaron un fuerte operativo sobre la Calzada La Huerta, a la altura de Xangari, y a los pocos minutos visualizaron el automóvil en referencia, por lo que le marcaron el alto, sin embargo sus dos ocupantes (ahora detenidos) hicieron caso omiso y trataron de escapar.

Por lo que metros adelante fueron asegurados y tras realizarles una revisión de rutina no les encontraron nada ilícito entre sus pertenencias, sin embargo en el vehículo había una mochila donde encontraron una replica de una pistola de juguete, identificaciones del Senado de la República y la cantidad de 3 mil 160 pesos en efectivo.

Los presuntos asaltantes fueron reconocidos por sus víctimas y posteriormente puestos a disposición del agente del Ministerio Público, de la Fiscalía General del Estado, autoridad que les definirá su situación legal.