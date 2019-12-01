FGR investiga hallazgo de laboratorio clandestino y precursores en Ixtlán del Río, Nayarit

Tepic, Nay., a 19 de febrero de 2026. — Lo que en un inicio fue reportado como el aseguramiento de un predio con sustancias químicas, apunta en realidad a la posible operación de un laboratorio clandestino para la elaboración de drogas sintéticas en el municipio de Ixtlán del Río.

La Fiscalía General de la República informó que integró una carpeta de investigación tras el hallazgo, derivado de un operativo coordinado por el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, a través de la Secretaría de la Defensa Nacional. Fueron elementos federales quienes, al percibir un intenso olor a químicos, se aproximaron al inmueble y detectaron indicios claros de procesamiento de sustancias.

En el lugar se localizaron 15 tanques de gas, 45 recipientes de plástico vacíos, 25 tambos vacíos y 72 bidones también sin contenido, así como dos hornos artesanales y un tinaco con capacidad de mil 100 litros. Además, había 27 bidones de 20 litros con sustancia líquida y 13 costales de 25 kilos con hidróxido de sodio, material comúnmente utilizado en procesos químicos industriales y en la síntesis de narcóticos.

Tras la intervención formal del agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional en Nayarit, y con apoyo de la Policía Federal Ministerial y peritos de la Agencia de Investigación Criminal, el aseguramiento se amplió a 12 tambos de 200 litros con sustancia líquida transparente, 13 bidones adicionales con líquidos diversos, 24 costales con sustancias granuladas y 12 sacos con una sustancia sólida en escamas.

El análisis de química forense confirmó la presencia de ácido clorhídrico, acetona, trimetilhexano, dimetilamina, tolueno, etanol, ácido tartárico, hidróxido de sodio, además de metanfetamina y Fenil-2-propanona, esta última considerada un precursor clave en la fabricación de metanfetamina. La combinación de equipos, hornos, grandes volúmenes de reactivos y la detección de droga terminada refuerzan la hipótesis de que el sitio operaba como un centro de producción clandestino.

Todo lo asegurado quedó a disposición del Ministerio Público Federal, que mantiene abiertas las investigaciones para identificar a los responsables y determinar el alcance de la posible red vinculada a la operación de este laboratorio en el sur de Nayarit.