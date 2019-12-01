Aseguran laboratorio clandestino en la comunidad de San Antonio de Nocupétaro, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Febrero de 2026 a las 18:09:37

Nocupétaro, Michoacán, a 19 de febrero de 2026.- Como resultado de una acción operativa interinstitucional entre elementos de las guardias Civil y Nacional así como del Ejército Mexicano, se logró localizar, asegurar y destruir un “narcolaboratorio”, utilizado para la fabricación de droga sintética.

Al respecto se informó que personal de las referidas dependencias llevaba a cabo recorridos de prevención del delito y vigilancia en esta municipalidad.

En un momento determinado en las inmediaciones de la comunidad de San Antonio, los agentes de la ley, localizaron y aseguraron unas instalaciones utilizadas para la fabricación de droga sintética.

Finalmente bajo los protocolos de ley, se destruyeron las instalaciones y se aseguraron insumos y utensilios utilizados para la elaboración de metanfetamina.