Se amistan el gobierno de Querétaro y la Cuauhtémoc para intercambiar experiencias en ordenamiento de ambulantes y recuperación de espacios urbanos: Felifer Macías

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Febrero de 2026 a las 17:01:10

Querétaro, Querétaro, a 19 de febrero de 2026.- El presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías Olvera, informó que la firma del acuerdo de amistad con la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alejandra Rojo de la Vega, tiene como objetivo intercambiar experiencias en materia de ordenamiento del comercio en vía pública y recuperación de espacios urbanos.

Destacó que ambas administraciones comparten una visión de gobierno enfocada en el mantenimiento de la ciudad y el orden en el comercio, lo que ha permitido consolidar políticas públicas exitosas.

“Hemos marcado un antes y un después en este tipo de estrategias”.

Detalló que, durante la reunión, se abordaron operativos contra el ambulantaje y la coordinación de equipos de inspección, seguridad pública y protección civil.

“Este intercambio fortalece el programa municipal Plan Orden, orientado a recuperar espacios públicos y garantizar el contacto permanente con la ciudadanía”.

En otro tema, Macías Olvera informó que en lo que va del año se han registrado cerca de 70 incendios en el municipio, la mayoría de menor magnitud. Aseguró que existe capacidad suficiente de brigadistas para atender emergencias y destacó la coordinación con municipios vecinos y Protección Civil estatal.

“Estamos en plena comunicación para responder en tiempo y forma y dar seguridad a la población por lo que hacemos una llamado a la ciudadanía a evitar prácticas de riesgo como tirar basura o vidrios en zonas de pastizales”.