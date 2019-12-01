En Tarímbaro, Michoacán: Fallece recolector de basura al caer por accidente del camión en el que laboraba

En Tarímbaro, Michoacán: Fallece recolector de basura al caer por accidente del camión en el que laboraba
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Febrero de 2026 a las 18:03:18
Tarímbaro, Michoacán, a 19 de febrero de 2026.- A consecuencia de las lesiones que sufrió al caer por accidente del camión en que laboraba, un recolector de basura perdió la vida, hechos registrados en en fraccionamiento Hacienda del Sol, en esta demarcación.

Al respecto se informó que los servicios de emergencia fueron alertados de que en el referido asentamiento, un hombre había caído de un camión y están inconsciente.

Al sitio se trasladaron paramédicos de Protección Civil, quienes al arribar solo pudieron confirmar la muerte del trabajador situación por la que solicitaron la intervención de la representación social.

Con base en lo anterior personal de la FGE dieron fe del levantamiento del cuerpo mismo que fue llevado al Semefo para los efectos de ley.

