Responsable de abuso, en agravio de su sobrina cometido en Jacona, Michoacán, es sentenciado a 30 años de prisión

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Febrero de 2026 a las 17:47:38
Jacona, Michoacán, a 19 de febrero de 2026.- Un Tribunal de Enjuiciamiento emitió sentencia de 30 años de prisión en contra de Servando “N”, al acreditar su responsabilidad en el delito de violación equiparada; cometido en agravio de su sobrina, en el municipio de Jacona. 
 
Sobre el particular se informó que en juicio oral, una agente del Ministerio Público demostró con pruebas contundentes que el 24 de mayo de 2024, la víctima de 14 años de edad, se encontraba en su domicilio cuando arribó Servando “N” y aprovechó que sus padres no se encontraban para atacarla sexualmente. 
 
Este acto fue denunciado ante el CJIM región Zamora, donde fue iniciada la Carpeta de Investigación en la que se reunieron las pruebas que acreditan su participación en el delito, quien fue detenido con base en una orden de aprehensión y después vinculado a proceso.
 
Con las pruebas desahogadas en juicio, el Tribunal de Enjuiciamiento emitió fallo condenatorio en su contra y lo sentenció a 30 años de prisión, así como al pago por concepto de la reparación del daño.

