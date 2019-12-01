Sofocan incendio de vehículo en la autopista federal 57 México-Querétaro  

Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 5 de Octubre de 2025 a las 19:21:01

El Marqués, Querétaro, a 5 de octubre de 2025.- En las primeras horas de este domingo, servicios de emergencias se movilizaron a la autopista federal 57 México-Querétaro, en donde se reportó el incendio de un vehículo.

Fue a la altura de la carretera a Bernal, en donde el vehículo comenzó a prenderse, por lo que rápidamente el conductor se salvaguardó y solicitó el apoyo de Bomberos.

Una vez en el lugar, personal de Protección Civil de El Marqués, sofocó el incendio del vehículo, el cual quedó en pérdida total, tras voraz fuego.

La zona fue abanderada por elementos de la Guardia Nacional, quienes acudieron como primeros respondientes a tomar conocimiento.