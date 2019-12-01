Sofocan incendio de vehículo en la autopista federal 57 México-Querétaro  

Sofocan incendio de vehículo en la autopista federal 57 México-Querétaro  
Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 5 de Octubre de 2025 a las 19:21:01
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

El Marqués, Querétaro, a 5 de octubre de 2025.- En las primeras horas de este domingo, servicios de emergencias se movilizaron a la autopista federal 57 México-Querétaro, en donde se reportó el incendio de un vehículo.

Fue a la altura de la carretera a Bernal, en donde el vehículo comenzó a prenderse, por lo que rápidamente el conductor se salvaguardó y solicitó el apoyo de Bomberos.

Una vez en el lugar, personal de Protección Civil de El Marqués, sofocó  el incendio del vehículo, el cual quedó en pérdida total, tras voraz fuego.

La zona fue abanderada por elementos de la Guardia Nacional, quienes acudieron como primeros respondientes a tomar conocimiento.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Sofocan incendio de vehículo en la autopista federal 57 México-Querétaro  
Menor de edad intenta quitarse la vida al arrojarse del hospital Tec100 del municipio de Querétaro
En un hospital de Morelia, Michoacán, fallecen dos hombres que fueron heridos en ataque armado
Arde Buenavista, Michoacán: nuevo enfrentamiento contra autoridades tras ataque mortal a policías
Más información de la categoria
Arde Buenavista, Michoacán: nuevo enfrentamiento contra autoridades tras ataque mortal a policías
Omar García Harfuch reconoce a Claudia Sheinbaum por su primer año de Gobierno; destaca que homicidios dolosos se han reducido 32%
Aprehenden a presunto secuestrador y homicida de dos hombres en Cuitzeo, Michoacán 
Autobús de pasajeros se estrella con tráiler en la México-Cuautla; hay 16 lesionados
Comentarios