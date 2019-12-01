Aprehenden a presunto secuestrador y homicida de dos hombres en Cuitzeo, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Octubre de 2025 a las 14:11:36

Cuitzeo, Michoacán, 5 de octubre del 2025.-Gabriel “N”, alias “El Mapa”, quien es señalado de su probable participación en el secuestro agravado de dos hombres, ocurrido en el municipio de Cuitzeo, fue aprehendido por personal de la Fiscalía General del Estado de Michoacán.

Sobre el particular se informó que con base en las investigaciones establecieron que el pasado 24 de abril, Alfonso O. y Óscar C., se encontraban a bordo de una camioneta Chevrolet negra en la calle Josefa Ortiz de Domínguez, colonia Los Cerritos, cuando fueron interceptados y privados de la libertad por hombres armados que viajaban en motocicletas.

Las víctimas fueron trasladadas hasta un camino de terracería, donde les prendieron fuego abordo de la unidad, provocándoles la muerte.

Derivado de estos hechos, la Unidad de Investigación del Homicidio Doloso reunió datos de prueba que permitieron solicitar y obtener una orden de aprehensión contra Ángel Gabriel “N”.

En cumplimiento a dicho mandato, agentes de la Policía de Investigación, con el respaldo de la SSP, a través de la Subsecretaría de Investigación Especializada (SIE), lograron la detención del presunto responsable, quien ya fue presentado ante el Juez de Control que resolverá su situación jurídica.