Omar García Harfuch reconoce a Claudia Sheinbaum por su primer año de Gobierno; destaca que homicidios dolosos se han reducido 32%

Ciudad de México, 5 de octubre de 2025.- El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, felicitó a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, con motivo de su primer año al frente del país, al reconocer su liderazgo en la construcción de la paz y el fortalecimiento de las instituciones de seguridad.

A través de un mensaje en sus redes sociales, Harfuch expresó:

“Felicidades a la Presidenta @Claudiashein en su primer año de gobierno por su liderazgo y compromiso con la construcción de la paz en nuestro país. Gracias a su visión al encabezar la Estrategia Nacional de Seguridad y dirigir los trabajos del @GabSeguridadMX, los homicidios dolosos se redujeron 32% a nivel nacional. Las instituciones de seguridad se fortalecen cada vez más con la finalidad de servir mejor a las y los mexicanos.”

El funcionario subrayó que los resultados en materia de seguridad son reflejo de una estrategia integral basada en la coordinación entre los tres niveles de gobierno, la profesionalización de los cuerpos policiales y el impulso a políticas de prevención social de la violencia.

La felicitación se sumó a los reconocimientos de distintos sectores por el primer año de la administración de Sheinbaum, quien ha hecho énfasis en que la seguridad y el bienestar social son ejes fundamentales de su gobierno.