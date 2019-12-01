Menor de edad intenta quitarse la vida al arrojarse del hospital Tec100 del municipio de Querétaro

Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 5 de Octubre de 2025 a las 19:14:19

Querétaro, Querétaro, a 5 de octubre de 2025.- Servicios de emergencias y elementos policiales se movilizaron al interior del Tec100, en donde un menor de edad, atentó contra su vida al arrojarse del quinto piso del hospital.

Se trata de un menor de aproximadamente 17 años de edad, quien por causas desconocidas se subió al quinto piso y posteriormente se arrojó al vacío.

Hasta el momento se desconoce si era paciente o familiar de algún paciente, por lo que será a través de las investigaciones pertinentes como se conozca su situación.

Fue a través de la línea de emergencias 911, en donde se reportó que el menor se había lanzado, rápidamente se movilizaron paramédicos del CRUM así como elementos de Protección Civil, quienes al llegar, confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Policías que acudieron a tomar conocimiento, esperaron el arribo de los servicios periciales, para las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.