Menor de edad intenta quitarse la vida al arrojarse del hospital Tec100 del municipio de Querétaro

Menor de edad intenta quitarse la vida al arrojarse del hospital Tec100 del municipio de Querétaro
Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 5 de Octubre de 2025 a las 19:14:19
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Querétaro, Querétaro, a 5 de octubre de 2025.- Servicios de emergencias y elementos policiales se movilizaron al interior del Tec100, en donde un menor de edad, atentó contra su vida al arrojarse del quinto piso del hospital.

Se trata de un menor de aproximadamente 17 años de edad, quien por causas desconocidas se subió al quinto piso y posteriormente se arrojó al vacío.

Hasta el momento se desconoce si era paciente o familiar de algún paciente, por lo que será a través de las investigaciones pertinentes como se conozca su situación.

Fue a través de la línea de emergencias 911, en donde se reportó que el menor se había lanzado, rápidamente se movilizaron paramédicos del CRUM así como elementos de Protección Civil, quienes al llegar, confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Policías que acudieron a tomar conocimiento, esperaron el arribo de los servicios periciales, para las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Sofocan incendio de vehículo en la autopista federal 57 México-Querétaro  
Menor de edad intenta quitarse la vida al arrojarse del hospital Tec100 del municipio de Querétaro
En un hospital de Morelia, Michoacán, fallecen dos hombres que fueron heridos en ataque armado
Arde Buenavista, Michoacán: nuevo enfrentamiento contra autoridades tras ataque mortal a policías
Más información de la categoria
Arde Buenavista, Michoacán: nuevo enfrentamiento contra autoridades tras ataque mortal a policías
Omar García Harfuch reconoce a Claudia Sheinbaum por su primer año de Gobierno; destaca que homicidios dolosos se han reducido 32%
Aprehenden a presunto secuestrador y homicida de dos hombres en Cuitzeo, Michoacán 
Autobús de pasajeros se estrella con tráiler en la México-Cuautla; hay 16 lesionados
Comentarios