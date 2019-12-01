Se incendia negocio en LC, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Octubre de 2026 a las 08:35:12

Lázaro Cárdenas, Michoacán, a 9 de octubre 2026.- Cuantiosos daños materiales dejó como saldo el incendio del negocio denominado Esquina Coreana en esta ciudad.

Al respecto se informó que los servicios de emergencia fueron alertados de que en el referido lugar se estaba registrando un incendio.

Al sitio acudieron elementos del cuerpo de Bomberos quienes se abocaron a sofocar la conflagración.

Finalmente se logró controlar el siniestro, que habría sido provocado por una falla en el sistema eléctrico, hecho que sólo dejó daños materiales.