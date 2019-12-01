Localizan a hombre muerto a balazos dentro de su vivienda en Morelia, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Octubre de 2026 a las 23:22:06

Morelia, Mich., a 8 de octubre de 2026.– Un hombre fue localizado sin vida y con heridas producidas por proyectil de arma de fuego al interior de su domicilio, ubicado en la colonia Loma Larga, al sur de la capital michoacana.

El hallazgo ocurrió durante la noche de este jueves, cuando familiares de la víctima acudieron al inmueble, situado sobre la calle Paseo de las Lomas, donde encontraron al hombre tirado en el suelo y con lesiones aparentemente ocasionadas por disparos.

Ante la situación, los familiares solicitaron de inmediato la intervención de los cuerpos de emergencia a través del número 911.

Al lugar se movilizaron elementos de la Policía y paramédicos, quienes revisaron al masculino; sin embargo, confirmaron que ya no contaba con signos vitales debido a las heridas que presentaba.

Tras corroborarse el fallecimiento, los uniformados acordonaron el inmueble para preservar los posibles indicios y dieron aviso a la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE).

Posteriormente, peritos de la Fiscalía se presentaeon en el domicilio para efectuar las diligencias correspondientes, entre ellas la inspección del lugar y la recolección de evidencias que permitan establecer cómo ocurrió el homicidio.

Una vez concluidas las actuaciones periciales, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se le practicaría la necropsia de ley.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer el móvil del asesinato ni las circunstancias en las que el hombre fue atacado.

La Fiscalía de Michoacán mantiene abiertas las investigaciones para esclarecer los hechos y dar con la identidad y el paradero de los responsables.