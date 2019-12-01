Sobrevive mujer comerciante a ataque armado en Coahuayana, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Septiembre de 2025 a las 12:05:41

Coahuayana, Mich., a 28 de septiembre de 2025.- La violencia volvió a golpear a los habitantes de la costa michoacana luego de que una comerciante de bebidas tradicionales sobreviviera a un ataque armado en la carretera que conecta a Palos Marías con la cabecera municipal de Coahuayana.

La mujer, conocida en la región por la venta del tradicional “Maguey de Piedra”, se dirigía a la cabecera para comercializar sus productos cuando fue sorprendida por disparos de arma de fuego que impactaron directamente en su vehículo.

Uno de los proyectiles atravesó el parabrisas y otro destrozó la ventana lateral izquierda. Pese al ataque, la víctima resultó ilesa y consiguió llegar hasta la Base de Operaciones Interinstitucionales (BOI) para resguardarse y reportar lo sucedido.

Aunque las autoridades canalizaron a la comerciante ante la Fiscalía General del Estado para presentar su denuncia, el hecho generó un fuerte reclamo entre los habitantes de Palos Marías, quienes señalaron que la presencia policial en la zona es meramente simbólica.

En la región operativos de seguridad brillan por su ausencia, mientras que los grupos criminales actúan con total impunidad en los caminos rurales.