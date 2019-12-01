Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Noviembre de 2026 a las 00:07:31

Morelia, Mich., a 17 de noviembre de 2026.— Un automovilista fue atacado a balazos por sujetos desconocidos cuando circulaba sobre la carretera Morelia–Quiroga, a la altura de la tenencia de Capula. Pese a recibir un impacto de proyectil de arma de fuego, logró continuar conduciendo hasta acercarse a la capital michoacana, donde pidió ayuda.

La agresión ocurrió durante la noche de este lunes, cuando la víctima se desplazaba con dirección a Morelia y fue interceptada por los ocupantes de otro vehículo, desde el cual le dispararon.

Herido, el conductor consiguió mantener el control de su unidad y avanzar varios kilómetros mientras solicitaba apoyo telefónico. La alerta movilizó a corporaciones policiales, que desplegaron un operativo de búsqueda hasta localizarlo en las inmediaciones de los fraccionamientos La Hacienda y Villas del Pedregal.

En ese punto, paramédicos le proporcionaron atención prehospitalaria y posteriormente lo trasladaron a un hospital para recibir atención médica.

El automóvil presentaba un impacto de bala, por lo que quedó bajo resguardo de los uniformados como parte de las actuaciones correspondientes. Más tarde, personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) acudió al sitio para realizar las diligencias e iniciar la carpeta de investigación.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad del lesionado ni se ha informado sobre personas detenidas por estos hechos.