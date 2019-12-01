Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Noviembre de 2026 a las 22:45:37

Jacona, Mich., a 16 de noviembre de 2026.– Un hombre que hasta el momento permanece en calidad de desconocido resultó gravemente lesionado tras recibir un impacto de bala en el cuello, en hechos registrados la noche de este lunes en la colonia Los Álamos, lo que movilizó a corporaciones de seguridad y cuerpos de emergencia.

El incidente fue reportado alrededor de las 21:30 horas sobre la calle Bugambilias, donde vecinos alertaron a las autoridades sobre una persona herida que se encontraba tendida en la vía pública, cerca de un establecimiento comercial.

Elementos de la Guardia Civil, Policía Municipal y Guardia Nacional, que realizaban recorridos de vigilancia como parte del operativo Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, acudieron al sitio luego de recibir el aviso del C5.

Al llegar, los uniformados encontraron a un masculino con manchas de sangre en el cuerpo, quien ya recibía los primeros auxilios por parte de paramédicos municipales. Durante la valoración, los socorristas detectaron una lesión producida por proyectil de arma de fuego a la altura del cuello.

Debido a la naturaleza de la herida, el afectado fue trasladado de urgencia al Hospital IMSS-Bienestar de la ciudad de Zamora, donde quedó bajo atención médica.

El lesionado no pudo ser identificado en el lugar. Únicamente se informó que es de tez morena, tiene la cabeza rapada y, al momento de ser localizado, vestía pantalón negro, sin camisa ni calzado.

Durante la revisión de la zona, los agentes no encontraron casquillos percutidos ni otros indicios balísticos. Aunque el reporte inicial hacía referencia a una riña, hasta el momento se desconocen las circunstancias exactas en las que el hombre recibió el disparo.